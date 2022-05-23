В Мелитополе украинская ДРГ снова взорвала колеи — СМИ

В Мелитополе украинская ДРГ снова взорвала колеи — СМИ

В Мелитополе Запорожской области партизаны продолжают войну с оккупантами.

Так, сегодня неизвестные мстители взорвали железнодорожный путь, по которому оккупантам шли поставки, недалеко от мясокомбината.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Утром в городе прогремел взрыв в 2-3 км от мясокомбината. В результате было повреждено железнодорожное полотно.

На место происшествияоккупанты отправили бронепоезд и группу автоматчиков, проводивших зачистку территории.

По сообщению местных жителей, по Мелитополю носились автомобили оккупантов с автоматчиками и мигалками. Захватчики пытались найти партизан, но их попытки закончились ничем.

Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

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