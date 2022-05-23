В Мелитополе украинская ДРГ снова взорвала колеи — СМИ

В Мелитополе Запорожской области партизаны продолжают войну с оккупантами.
Так, сегодня неизвестные мстители взорвали железнодорожный путь, по которому оккупантам шли поставки, недалеко от мясокомбината.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
Утром в городе прогремел взрыв в 2-3 км от мясокомбината. В результате было повреждено железнодорожное полотно.
На место происшествияоккупанты отправили бронепоезд и группу автоматчиков, проводивших зачистку территории.
По сообщению местных жителей, по Мелитополю носились автомобили оккупантов с автоматчиками и мигалками. Захватчики пытались найти партизан, но их попытки закончились ничем.
Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.
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