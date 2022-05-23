У Мелітополі українська ДРГ знову підірвала колії - ЗМІ

У Мелітополі українська ДРГ знову підірвала колії - ЗМІ

У Мелітополі Запорізької області партизани продовжують війну з окупантами.

Так, сьогодні, невідомі месники підірвали залізничну колію, якою окупантам йшло постачання, неподалік м'ясокомбінату.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Вранці у місті прогримів вибух за 2-3 км від м'ясокомбінату. В результаті було пошкоджено залізничне полотно.

На місце події окупанти відправили бронепоїзд та групу автоматників, які проводили зачистку території.

За повідомленням місцевих жителів. Мелітополем носилися автівки окупантів з автоматниками та мигалками. Загарбники намагалися знайти партизанів, але їхні спроби закінчилися нічим.

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

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