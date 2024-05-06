В Минобороны объяснили, как будет работать реестр "Оберег"

Реестр "Оберег" сотрудничает еще с шестью реестрами, что необходимо для актуализации данных.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Общественное.

Она пояснила, что, прежде всего, реестр "Оберіг" — это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для военного учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно военного учета есть у государства.

"Сейчас единственный орган, который вносит в "Оберіг", – это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные", – пояснила она.

В то же время Черногоренко отметила, что "Оберіг" взаимодействует с шестью реестрами.

"Основная цель этих обменов, этого взаимодействия – это актуализация данных украинцев и украинок. Это сведения о семье, а также о смерти. Реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы, реестр Министерства образования и науки. Мы планируем запустить кабинет в начале июня. То есть, будем максимально ускоряться и запускаться в начале июня ”, — указано в сообщении.

Добавим, в Генштабе объяснили, кому необязательно идти в ТЦК.

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