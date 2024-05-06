У Міноборони пояснили, як працюватиме реєстр "Оберіг"

Реєстр "Оберіг" співпрацює ще з шістьма реєстрами, що необхідно для актуалізації даних.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Суспільне.

Вона пояснила, що насамперед реєстр "Оберіг" - це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.

"Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", - це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані", - пояснила вона.

Водночас, Черногоренко зазначила, що "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами.

"Основна мета цих обмінів, цієї взаємодії - це актуалізація даних українців і українок. Це відомості про сім'ю, а також про смерть. Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня", - вказано у повідомленні.

Додамо, у Генштабі пояснили, кому необов'язково йти до ТЦК.

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