В Минобороны объяснили причины сбоев в работе приложения "Резерв+"

Из-за большого наплыва пользователей сервер приложения "Резерв+" был несколько раз перегружен, поэтому могли возникать некоторые проблемы с его работой.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он заявил, что более 100 000 пользователей пытались использовать приложение одновременно.

"Многие люди имели проблемы и иронизировали из-за того, что был момент сегодня, когда сервер был перегружен. Там более 100 тысяч человек пытались одновременно зайти, произошел такой вот незначительный технический сбой", — заявил Лазуткин.

Он отметил, что полноценная версия приложения появится только в июне.

"Но не будем забывать, что полноценная версия этого приложения "Резерв+" заявится в середине июня, как мы и анонсировали с самого начала. Сейчас просто люди выполнили свою законную обязанность, уточнить эти данные. Соответственно, другие анонсируемые опции. .в том числе и касающиеся рекрутинга, они появятся позже", — сказал он.

18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Также в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.