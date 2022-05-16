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В некоторые регионы Украины снова идут заморозки: где и когда ждать

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В некоторые регионы Украины снова идут заморозки: где и когда ждать

Фото: pixabay.com

В некоторых регионах Украины снова ожидаются заморозки – похолодание придет в среду, 18 мая.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью 18-19 мая в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).

В то же время, 17-18 мая в Украине, кроме юго-восточных, Кировоградской, большинства районов Николаевской, Львовской и Закарпатской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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