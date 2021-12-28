В Николаеве мужчина перебил лапы бездомной собаке

Очевидцы обратились в полицию.
В Николаеве мужчина у многоэтажного дома перебил лапы бездомной собаке.
Как рассказывает николаевская зооактивистка Анна Куркурина на своей странице в Instagram, это произошло во дворе Центрального проспекта, 187.
Женщина отмечает, что мужчина – безработный. Хулиган также разнес две самодельные будки, где жили животные.
Собаку, получившую травмы, отвезли в приют. Судя по записи видео, причиной нападения на животное якобы стала "агрессия собак в сторону жены мужчины".
Очевидцы инцидента обратились в полицию и написали заявление.
Ранее стало известно, что в Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом.
В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.
Читайте также:
- Улыбался и позировал в трусах: до 8 лет могут заключить в тюрьму мужчину, который забил до смерти нутрий и кота
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- В Киеве собаку привязали у гипермаркета и оставили умирать на морозе