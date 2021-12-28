В Николаеве мужчина перебил лапы бездомной собаке

Очевидцы обратились в полицию.

В Николаеве мужчина у многоэтажного дома перебил лапы бездомной собаке.

Как рассказывает николаевская зооактивистка Анна Куркурина на своей странице в Instagram, это произошло во дворе Центрального проспекта, 187.

Женщина отмечает, что мужчина – безработный. Хулиган также разнес две самодельные будки, где жили животные.

Собаку, получившую травмы, отвезли в приют. Судя по записи видео, причиной нападения на животное якобы стала "агрессия собак в сторону жены мужчины".

Очевидцы инцидента обратились в полицию и написали заявление.

Ранее стало известно, что в Запорожье в Осипенковском микрорайоне мужчина убивает бездомных собак – он их режет ножом.

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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