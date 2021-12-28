У Миколаєві чоловік перебив лапи безпритульному псу

Очевидці звернулися до поліції.

У Миколаєві чоловік біля багатоповерхового будинку перебив лапи безпритульному псу.

Як розповідає миколаївська зооактивістка Ганна Куркуріна на своїй сторінці у Instagram, це сталося у дворі Центрального проспекту, 187.

Жінка зазначає, що чоловік - безробітний. Хуліган також розніс дві саморобні будки, де жили тварини.

Пса, який отримав травми, відвезли до притулку. Судячи із запису відео, причиною нападу на тварину нібито стала “агресія собак у бік дружини чоловіка”.

Очевидці інциденту звернулися до поліції та написали заяву.

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі в Осипенківському мікрорайоні чоловік убиває безпритульних собак – він їх ріже ножем.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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