В Николаеве в машине покончил с собой бывший военнослужащий

В Николаеве в машине покончил с собой бывший военнослужащий

Мужчина получил серьезное ранение в зоне АТО и долгое время проходил лечение.

В понедельник, 14 февраля, в Николаеве повесился бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш.

Об этом местному изданию "Новости-N" сообщили близкие покойного.

Руслан Ярыш в 2014 году был ранен в зоне АТО — пуля снайпера попала ему в позвоночник. После ранения молодой человек оказался прикован к инвалидной коляске. Прямо в больничной палате киевского госпиталя прикованный к постели Руслан женился на своей девушке Елене. Помочь встать на ноги обещали врачи в Израиле и в США, где Руслан проходил реабилитацию в рамках программ поддержки.

Однако чуда не произошло – Руслан не смог подняться с инвалидной коляски. Десантник, по словам друзей, вел активный образ жизни, участвовал в соревнованиях "Сила нации".

14 февраля Руслан решил свести счеты с жизнью – он повесился в собственном автомобиле.

Прощание с Русланом Ярышем состоится в зале по ул. Потемкинская, 138 в четверг, 17 февраля в 9.00.

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