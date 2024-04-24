В Одессе после ракетного удара возникли проблемы со светом: детали от ДТЭК

Утром 24 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки возникли проблемы со светом. Энергетики ДТЭК начали возвращать электричество в дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Сегодня утром Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии. Временно без света осталась часть жилищ в Хаджибейском районе города, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет после утренней атаки. Заживить абонентов планируют до конца суток.

Как сообщалось, СМИ сообщали, что после мощных взрывов часть Одессы осталась без света.

Напомним, утром в Одессе раздались взрывы. Россия нанесла ракетный удар по городу. Известно об одной пострадавшей 43-летней женщине.

Читайте также: