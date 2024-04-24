В Одесі після ракетного удару виникли проблеми зі світлом: деталі від ДТЕК

Енергетики працюють наді ліквідацією наслідків "прильотів".
Зранку 24 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки виникли проблеми зі світлом. Енергетики ДТЕК почали повертати електрику до осель.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"Сьогодні вранці Одеса зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста, - йдеться у повідомленні.
У компанії наголошують, що енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі, аби повернути світло після вранішньої атаки. Заживити абонентів планують до кінця доби.
Як повідомлялося, ЗМІ повідомляли, що після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла.
Нагадаємо, вранці в Одесі пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару по місту. Відомо про одну постраждалу 43-річну жінку.