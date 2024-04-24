В Одесі після ракетного удару виникли проблеми зі світлом: деталі від ДТЕК

Зранку 24 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки виникли проблеми зі світлом. Енергетики ДТЕК почали повертати електрику до осель.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Сьогодні вранці Одеса зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста, - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі, аби повернути світло після вранішньої атаки. Заживити абонентів планують до кінця доби.

Як повідомлялося, ЗМІ повідомляли, що після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла.

Нагадаємо, вранці в Одесі пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару по місту. Відомо про одну постраждалу 43-річну жінку.

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