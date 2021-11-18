В Одессе суд обязал вора изучить стихотворение Франко и прочитать три книги

Судья заметил, что подозреваемый читал по слогам.

Малиновский районный суд г. Одессы обязал вора изучить стихотворение Ивана Франко "Строфы" и прочитать трилогию Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность".

Об этом сообщает пресс-служба Малиновского районного суда.

По данным суда, 26-летний мужчина проник в квартиру своего знакомого и украл мобильный телефон и 50 гривен. Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 185 УК Украины. Мужчина согласился с этим решением. В то же время судья освободил вора от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Также суд обязал осужденного прочитать трилогию Льва Толстого и стихотворение Ивана Франко.

Судья Александр Гарский такой приговор вынес, изучив биографию вора. По данным суда, из-за того, что его родители развелись, парень учился в разных школах в разных населенных пунктах. Из-за недосмотра парень постоянно находился на улице, впоследствии его забрали в приют, где он окончил только 9 классов, хотя с 1 по 5 класс фактически не учился. В техникум мужчина также не мог поступить из-за плохих оценок, а потому сразу пошел работать. Судья пришел к выводу, что из-за безразличия родителей к своему сыну мужчина и начал воровать. Также Александр Гарский учел тот факт, что у мужчины есть жена и двое детей, один из которых от первого брака женщины.

"В ходе исследования личности обвиняемого, судом также установлено, что он почти совсем не читает никакой литературы. В судебном заседании читал по слогам. Сообщил, что за всю жизнь возможно прочитал полкниги. Судья в совещательной комнате сделал вывод, что поскольку с детства обвиняемому не была привита склонность к познанию себя в окружающем мире на грани привычки, что, по мнению суда, позволит понять других людей, полезным для такого занятия будет трилогия Л. Толстого "Детство. Отрочество. Юность" 1852 – 1857 годы. Прочтение обвиняемым стихотворения Ивана Франко "Строфы", по мнению судьи, достаточно широко раскрывает содержание жизни каждого человека и показывает, как остаться высоконравственным человеком", — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее судья Малиновского районного суда Одесской области Александр Гарский обязал воров прочитать произведения Марка Твена и стихотворение Шевченко

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