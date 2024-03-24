В Одессе вводят графики отключения света: подробности

В Одессе вводят графики отключения света. Это необходимо для стабилизации электроэнергии в сети в вечернее время.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

“По причине увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений. Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть”, — рассказали в ДТЭК.

Напомним, что в Кривом Роге также вводят графики отключения света из-за атаки кафиров.

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