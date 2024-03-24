В Одесі запроваджують графіки відключення світла: подробиці

Відбуваються відключення через терористичні атаки російських військових.
В Одесі запроваджують графіки відключення світла. Це потрібно для стабілізації електроенергії в мережі у вечірній час.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
“Через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу”, - розповіли в ДТЕК.
Нагадаємо, що в Кривому Розі також вводять графіки відключення світла через атаку окупантів.
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