В Одесской области непогода повалила ветрогенератор

Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей.

Об этом сообщает Минэнерго в социальных сетях.

Температура по стране колеблется от –5 до –20°C. На юге немного теплее от +4 до -1°C.



В результате сложных погодных условий сегодня в Белгород-Днестровском районе Одесщины порывом ветра завалило ветрогенератор. Ветер не утихает.

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Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются во всех регионах, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Все службы работают в усиленном режиме. Энергетики постепенно возвращают свет в дома украинцев.

По данным синоптиков, 9 января в Украине сохранится морозная погода.

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