В Одеській області негода повалила вітрогенератор

Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж.

Про це інформує Міненерго у соціальних мережах.

Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.



Внаслідок складних погодних умов сьогодні у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. Вітер не вщухає.

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Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали унаслідок несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців.

За даними синоптиків, 9 січня в Україні збережеться морозна погода.

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