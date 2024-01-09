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В Одеській області негода повалила вітрогенератор

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одеській області негода повалила вітрогенератор

Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах. / Фото: ТСН.ua

В Одеській області сталася НС.

Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж.

Про це інформує Міненерго у соціальних мережах. 

Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.

Внаслідок складних погодних умов сьогодні у Білгород-Дністровському районі Одещини поривом вітру завалило вітрогенератор. Вітер не вщухає.

Зараз роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали унаслідок несприятливих погодних умов. Всі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в домівки українців.

За даними синоптиків, 9 січня в Україні збережеться морозна погода.

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Дата публікації
Перегляди
50
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