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На Сумщині пролунав 61 вибух: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині пролунав 61 вибух: деталі

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 8 січня 2024 року.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух з мінометів, артилерії та використання FPV дронів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (21 вибух), артобстріл (1 вибух) та удар двома FPV дронами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Миропільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).
  • Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки "прильоту" по гуртожитку у Дніпру після атаки "Шахедами" (фото).

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Дата публікації
Перегляди
642
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