На Сумщині пролунав 61 вибух: деталі

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 8 січня 2024 року.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух з мінометів, артилерії та використання FPV дронів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (21 вибух), артобстріл (1 вибух) та удар двома FPV дронами (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

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Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів).

Білопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

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