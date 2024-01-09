На Сумщині пролунав 61 вибух: деталі

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 8 січня 2024 року.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух з мінометів, артилерії та використання FPV дронів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (21 вибух), артобстріл (1 вибух) та удар двома FPV дронами (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Миропільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).
- Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
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