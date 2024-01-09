В Сумской области раздался 61 взрыв: детали

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 8 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв из минометов, артиллерии и использование FPV дронов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Середино-будская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).

Краснопольская громада: совершены минометные обстрелы (21 взрыв), артобстрел (1 взрыв) и удар двумя FPV дронами (2 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Миропольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

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Шалыгинская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Великописаревская громада: враг ударил из минометов (12 взрывов).

Белопольская громада: совершен артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Юношеская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

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