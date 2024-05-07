В Одесской области произошли взрывы

Во вторник, 7 мая, в Одесской области во время воздушной тревоги произошли взрывы. Громко было в Черноморске.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"Взрывы в области", — сообщило местное издание "Думская".

Также о взрывах писал Телеграмм-канал "Новости Одесса | Одесса".

Пока информации о взрывах от местных властей нет. Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесщины находиться в укрытиях. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в Одессу с моря.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил о ракетной атаке по Украине. По его словам, это может произойти с началом ее наступательных действий на востоке и северо-востоке.

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