Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одеській області сталися вибухи

В Одеській області сталися вибухи

Фото: Associated Press

Військові попереджали про пуски ракети.

У вівторок, 7 травня, в Одеській області під час повітряної тривоги сталися вибухи. Гучно було в Чорноморську.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"Вибухи в області", - повідомило місцеве видання "Думская".

Також про вибухи писав Телеграм-канал "Новости Одесса | Одеса". 

Наразі інформації про вибухи від місцевої влади немає. Очільник ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одещини перебувати в укриттях. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Одесу з моря.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив про ракетну атаку по Україні. З його слів, це може статися з початком її наступальних дій на сході та північному-сході.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація