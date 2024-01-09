В Одесской области три девочки отравились угарным газом: как это произошло

В ночь на 9 января в поселке Березовка Одесской области произошла трагедия — три девочки отравились угарным газом.

В Березовке в Одесской области трое детей 2009, 2011 и 2012 годов рождения отравились угарным газом из-за неисправного генератора.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, причиной отравления стало нарушение правил установки и эксплуатации генератора в доме, где жили дети.

В настоящее время состояние потерпевших и подробности происшествия выясняет полиция. Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с бытовыми приборами, которые работают на газе и могут выделять опасный угарный газ.

Напомним, во вторник, 9 января, из-за непогоды в Одесской области 191 населенный пункт остается без электроснабжения. Газо-, водо-, теплоснабжение работает в штатном режиме.

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