На Одещині троє дівчаток отруїлися чадним газом: як це сталося

У ніч проти 9 січня у селищі Березівка Одеської області сталася трагедія - троє дівчаток отруїлися чадним газом.

У Березівці на Одещині троє дітей 2009, 2011 та 2012 років народження отруїлися чадним газом через несправний генератор.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За інформацією рятувальників, причиною отруєння стало порушення правил встановлення та експлуатації генератора в будинку, де мешкали діти.

Наразі стан потерпілих та подробиці події з'ясовує поліція. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та обережно поводитися з побутовими приладами, що працюють на газі та можуть виділяти небезпечний чадний газ.

Нагадаємо, у вівторок, 9 січня, через негоду в Одеській області 191 населений пункт лишається без електропостачання. Газо-, водо-, теплопостачання працює у штатному режимі.

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