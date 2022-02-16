В Одесской области в собственном доме трагически погибла женщина

В Одесской области в собственном доме трагически погибла женщина

Пожар был потушен за полчаса.

В Овидиополе на улице Скуртянской произошел пожар. Спасатели на месте обнаружили тело 56-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

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Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что горит одноэтажный жилой дом. Пожар был потушен за полчаса, а в одной из комнат нашли тело 56-летней хозяйки. Сотрудники ГСЧС и полиции выясняют, почему загорелись вещи и домашнее имущество.

В тушении пожара участвовали девять спасателей.

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Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

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