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В Одесской области в собственном доме трагически погибла женщина

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В Одесской области в собственном доме трагически погибла женщина

Пожар был потушен за полчаса.

В Овидиополе на улице Скуртянской произошел пожар. Спасатели на месте обнаружили тело 56-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что горит одноэтажный жилой дом. Пожар был потушен за полчаса, а в одной из комнат нашли тело 56-летней хозяйки. Сотрудники ГСЧС и полиции выясняют, почему загорелись вещи и домашнее имущество.

В тушении пожара участвовали девять спасателей.

Новости Одессы: ночью в городе возле жилых многоэтажек произошел пожар

Новости Одессы: ночью в городе возле жилых многоэтажек произошел пожар

Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

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