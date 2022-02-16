В Одеській області у власному будинку трагічно загинула жінка

Пожежу загасили за пів години.
В Овідіополі на вулиці Скуртянській сталася пожежа. Рятувальники на місці виявили тіло 56-річної жінки.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.
Прибулі за викликом рятувальники виявили, що горить одноповерховий житловий будинок. Пожежу загасили за пів години, а в одній з кімнат знайшли тіло 56-річної господині. Співробітники ДСНС і поліції з'ясовують, чому загорілися речі і домашнє майно.
У гасінні пожежі брали участь дев'ять рятувальників.
Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.
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