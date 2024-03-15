В одном из городов Украины разрешат ТЦК использовать данные с камер видеонаблюдения

В городе Смела на Черкасщине внедрена система "Безопасный город". Работает более 80 камер видеонаблюдения, установленных в людных местах, на въездах-выездах из города и на перекрестках.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Сергей Ананко.

"Внедрили мы систему видеонаблюдения в рамках реализации городской "Программы профилактики преступности в г. Смела на период 2021-2025 годов"". Воплощала проект "Безопасный город" в Смеле компания ООО "Коби". Ее руководитель Алексей Вихристюк на встречу с пользователями этой программы подробно объяснил, какие возможности она дает, какого класса камеры установлены и где они работают в городе. На презентации присутствовали представители полиции, СБУ, ТЦК и СП и коммунальные службы Смелы. Все они смогут использовать данные камер в своей работе”, — написал он.

Также Ананко отметил, что много лет шла речь о необходимости в Смеле внедрения системы "Безопасный город". "Сейчас могу констатировать — она уже есть и работает", — резюмировал он.

Напомним, в феврале народные депутаты от "Слуги народа" внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и личной информации, в частности, отцифрованного образа лица.

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