В Офисе президента прокомментировали возможный обмен предателя Богуслаева

Такой обмен был бы справедлив для украинцев, которые сейчас находятся в плену.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение о том, что бывший президент "Мотор сечи" Вячеслав Богуслаев может быть обменен на тысячу украинских пленных военных.

В эфире телемарафона он заявил, что такой обмен был бы справедлив для украинцев, которые сейчас находятся в российском плену.

"Но перед тем, как что-то сделать с Богуслаевым, мне кажется, надо зафиксировать его новый юридический исторический статус… это классический максимально мерзкий предатель. Это нужно зафиксировать в приговоре суда… А после этого можем обменять это существо на наших героев", — сказал он. Подоляк.

Кроме того, он рассказал, может ли такой обмен нанести ущерб Украине.

"Он уже все слив... И сегодня, я думаю, когда с ним работают наши следователи, они точно будут понимать, когда, что, в каком объеме и какую информацию он уже раскрыл... Сейчас мы говорим об этом обмене гипотетически, но если бы стоял вопрос отдать человека, который точно уже не имеет секретов и уже все слил, так я бы выбрал путь обменять этого человека…", — заметил Подоляк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что бывшего президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслава, подозреваемого в госизмене, могут внести в списки на обмен в страну-агрессорку РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что запорожская компания "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с РФ, продавала авиационные двигатели предприятиям Ирана.

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