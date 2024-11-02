В окрестностях Днепра раздался взрыв: куда попал враг

По предварительной информации, ранения получили пять человек.

В субботу, 2 ноября, российская террористическая армия нанесла воздушный удар по Днепропетровщине. В Днепровском районе раздался взрыв.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждена инфраструктура.

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"Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей. Информацию уточняем", — сообщил Лысак.

Напомним, 30 октября в результате удара российской террористической армии по городу Днепру пострадал 14-летний подросток.

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