В Польше 17-летний украинец пытался убить соотечественницу: детали дела

Нападение с ножом / © МИА " Музыка"

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Во вторник, 17 июня, в Жешуве за нападение на ребенка осудили украинца. Так, 17-летний парень получил 11 лет тюрьмы.

Об этом пишет inPoland.

Детали убийства

Как отмечается, трагедия произошла в ноябре 2023 года в Жешуве. Гражданка Украины Анастасия, которой на тот момент было 12 лет, шла в местный магазин возле дома. Вдруг к ней со спины подошел мужчина и нанес несколько ударов острым орудием по шее и голове. Ребенка доставили в воеводскую клиническую больницу №2, где совершили ряд операций. В общем, девочка перенесла несколько операций, она ослепла на один глаз.

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Полицейские задержали Кирилла, который вместе с семьей проживал в Жешуве. На тот момент юноше было 16 лет.

Суд над украинцем начался 7 апреля. Семейный суд решил, что Кирилл будет отвечать за свой поступок как взрослый. Прокуратура предъявила обвинение в покушении на убийство.

Прокурор считает, что Кирилл действовал с прямым умыслом на убийство Анастасии. участки с гематомой в левой орбите и гематомой в области перекрестка зрительного нерва, что причинило тяжкий вред ее здоровью в виде стойкой слепоты левого глаза, что является тяжелым неизлечимым или длительным заболеванием”, - говорится в сообщении.

По выводам судебно-психиатрической экспертизы, в момент нападения Кирилл четко отдавал себе отчет в своих действиях.

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Окружной суд в Жешуве приговорил 17-летнего парня к 11 годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшей 60 000 злотых компенсации. Парень также получил 8 лет запрета приближаться к потерпевшей на расстояние менее 50 метров.

Примечательно, что во время слушания Кирилл не проявил никаких эмоций и оставался спокоен.

Ранее в Берлине 51-летний украинец получил серьезное ножевое ранение. Вероятно, это произошло из-за национальности и использования украинского языка.

Как стало известно, на мужчину напали в парке. 51-летний мужчина давал команды своей собаке на украинском языке, когда к нему подошли двое неизвестных. Когда он ответил, что является украинцем, один из нападавших нанес ему удар ножом в живот. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

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Двое неизвестных нападавших скрылись с места происшествия. Дело расследует полиция.