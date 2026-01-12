В результате российской атаки на Киевщине повреждены частные дома — Калашник

Фото иллюстративное

В результате очередной ночной атаки российских войск на Киевскую область в Вышгородском районе зафиксировано повреждение жилой застройки, пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.

По его словам, враг нанес удар ночью, воспользовавшись непогодой и сильными морозами. В результате атаки повреждены два частных жилых дома и хозяйственные постройки. В домах выбиты окна, изуродованы фасады и разрушены кровли.

Глава ОВА отметил, что цель российских атак остается неизменной — запугать мирное население и лишить людей света, тепла и ощущения безопасности. В то же время он подчеркнул, что жертв среди гражданских нет.

Сейчас жителям, чьи дома получили повреждения, предоставляется вся необходимая помощь. Работы по ликвидации последствий атаки проводятся во взаимодействии с местными властями и соответствующими службами.

В Киевской ОВА отметили, что область продолжает работать над восстановлением разрушенной инфраструктуры и поддержкой пострадавших громад, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 12 января враг нанес удар по столице. В результате атаки был поврежден дом в Соломенском районе. Кроме того, взрывная волна выбила окна в жилом доме и учебных заведениях, также разбиты автомобили.