В роддоме Днепра впервые за 25 лет родилась тройня (фото)

Женщина рассказала о своих впечатлениях, когда узнала о беременности и тройне.

В одном из роддомов Днепра родилась тройня мальчиков. По словам врачей, это первое столь большое пополнение за последние 25 лет.

Об этом сообщили в городском совете.

"Мы внимательно следили за развитием детишек, ведь такая беременность — это сложный процесс как и для матери, так и для детей. И уже когда один из мальчиков сказал "ребята, давайте уже на выход, потому что мне здесь плохо", то нам пришлось оперировать Оксану почти в ургентном порядке”, — отметила заведующая роддомом.

Сейчас с малышами все хорошо, у них хороший аппетит и развитие. Самый маленький малыш родился с весом, его назвали Мироном. Тимур с весоми Дамир 2300

По словам мамы, 30-летней Оксаны Гасановой, она долго не могла поверить в то, что станет мамой сразу троих мальчиков.

"О беременности я узнала 25 декабря с помощью теста. Не поверила сначала, думала, что бракованный тест, поэтому пошла сдавать кровь. О том, что я стану мамой троих детей узнала от врача и не могла поверить. Была шокирована, потому что не ожидала столь большое пополнение, хотя у моей родни есть двойни. Сама беременность проходила хорошо и легко, никаких проблем не было", — отметила женщина.

Фото: Днепровский городской совет

Фото: Днепровский городской совет

Напомним, в больнице Днепра скончался 20-летний парень, выпавший с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.

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