В Ровенской области разыскали заблудившегося в лесу пенсионера

Мужчина переехал из Днепропетровской области, имеет проблемы с памятью и плохо ориентируется на местности.

2 ноября, в полицию Заречненского общества обратилась 50-летняя жительница. Она сообщила, что ее 73-летний отец около трех ночи ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Всю ночь мужчина провел в массиве. Он прошёл около четырех километров от своего дома.

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Сначала родные пытались самостоятельно найти мужчину. Однако на поиски пропавшего сориентировали полицию, лесников и общественность.

Около 13:00 73-летнего пенсионера разыскали в соседнем селе. Растерявшийся он сидел под деревом.

К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась.

Напомним, в общинах искали двух пенсионеров, пропавших в лесу.

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