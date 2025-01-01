В ряде областей Украины объявили I уровень опасности

Во многих областях Украины, а также в Карпатах, 2 января ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с в Киеве, большинстве западных, Винницкой и Киевской областях, а также в Карпатах — 25-30 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, когда в Украине ударят морозы.

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