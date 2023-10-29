В Севастополе ликвидировали двух офицеров РФ: подробности

Оба погибших активно участвовали на войне в Украине.

В временно оккупированном Севастополе ликвидировали военного летчика и офицера Черноморского флота РФ.

Об этом пишут российские Телеграмм-каналы со ссылкой на источники в ФСБ.

В тот день пилот Су-27 вместе с морским офицером решили встретиться, отдохнуть и посидеть в кафе в центре Севастополя. В должное время оба не явились по месту службы, и на их поиски подняли силовиков.

"Искали почти сутки. А потом поступил сигнал, что бездомный нашел два тела в мусорных ящиках в центре города. Оказалось, это наши ребята, которых уже начали подозревать в дезертирстве", — рассказал собеседник.

Пилота и моряка убили ударами в сердце, а затем тела спрятали в мусорные ящики.

В то же время сослуживцам погибших решили говорить, что пилот уехал в отпуск по семейным обстоятельствам, а офицер ЧФ отправился в срочную командировку. Тела погибших сейчас находятся в морге, их имена все источники отказались раскрывать.

Заметим, что оба погибших активно участвовали на войне в Украине.

"В частности, пилот Су-27 нанес удары по украинской армии и объектам инфраструктуры на территории противника. Морской офицер, по данным источников на флоте, участвовал в ракетных ударах по врагу. Именно месть за участие военных в так называемой "сво", – указано в сообщении.

Напомним, Силы обороны в воскресенье, 22 октября, ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Михаила Федосеева.

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