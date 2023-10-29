У Севастополі ліквідували двох офіцерів РФ: подробиці

У тимчасово окупованому Севастополі ліквідували військового льотчика та офіцера Чорноморського флоту РФ.

Про це пишуть російські Телеграм-канали з посиланням на джерела у ФСБ,

Зазначається, що того дня пілот Су-27 разом із морським офіцером вирішили зустрітися, відпочити та посидіти в кафе в центрі Севастополя. У належний час обидва не з’явилися за місцем служби, і на їхні пошуки підняли силовиків.

"Шукали майже добу. А потім надійшов сигнал, що безпритульний знайшов два тіла у сміттєвих ящиках у центрі міста. Виявилося, це наші хлопці, яких уже почали підозрювати у дезертирстві", – розповів співрозмовник у ФСБ.

Пілота та моряка вбили ударами у серце, а потім тіла сховали у сміттєві ящики.

Натомість товаришам по службі загиблих вирішили говорити, що пілот поїхав у відпустку за сімейними обставинами, а офіцер ЧФ вирушив у термінове відрядження. Тіла загиблих зараз перебувають у морзі, їхні імена всі джерела відмовилися розкривати.

Зауважимо, що обоє загиблих активно брали участь на війні в Україні.

"Зокрема, пілот Су-27 завдав ударів по українській армії та об’єктам інфраструктури на території супротивника. Морський офіцер, за даними джерел на флоті, брав участь у ракетних ударах по ворогові. Саме помста за участь військових у так званій “сво”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони у неділю, 22 жовтня, ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Михайла Федосєєва.

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