В США нашли украинца, которого родные искали 6 лет: что произошло

Мужчина перестал выходить на связь в декабре 2016 года, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

В США разыскали Василия Заровного из Бучача, пропавшего в Соединенных Штатах в декабре 2016 года. Сейчас мужчина беспризорный и, по словам очевидцев, у него проблемы с головой.

О том, что украинца обнаружили, рассказал житель Бучача Роман Довбенко.

"По фейсбуку гулял пост, где украинка просит помочь найти сына Василия Заривного. Он найден. Он сейчас в США в Чикаго. Решается вопрос об отправке его в Украину к маме", — написал Роман Довбенко.

Василий Заривный пропал в США более 6 лет назад. В последний раз он общался 18 декабря 2016 года, а после этого его телефон выключился, он также перестал появляться в соцсетях.

Родные Василия предполагали, что его задержала полиция, потому что он находился в США нелегально.

Только недавно стало известно, что мужчину нашли. Сообщается, что он живет на улице, и не имеет документов. Сестра Василия отметила, что сейчас решается вопрос, каким образом доставить брата на Родину.

Украинцы из диаспоры рассказали, что Василия видели на местной заправке, но потом он перестал там появляться, потому что, возможно, скрывается. Также сообщается, что небезразличные украинцы в США готовы помочь Василию попасть в Украину – сделать документы, приобрести билет, снять жилье и заплатить за психолога.

Напомним, что Польше после разговора с правоохранителями исчез 41-летний работник из Тернопольской области. О судьбе мужчины неизвестно от 26 января.

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