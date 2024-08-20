В Тернополе обнаружили превышение содержания хлора в воздухе: какая опасность

В Тернополе после ночного удара БпЛА по емкости с горюче-смазочными материалами на промышленном объекте — зафиксировали превышение по определенным показателям. В частности, нормы хлора в воздухе – от 4 до 10 раз.

Об этом во время брифинга заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук.

"При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. применять рекуператор", — подчеркнула она.

В свою очередь, заместителя начальника Тернопольской ОВА Виктора Устенко, Центр контроля и профилактики болезней ведет мониторинг контроля воздуха и качества питьевой воды с 07:00.

"По состоянию на сейчас (13:30 — Ред.) в 7 из 10 контрольных точек отмечено определенное превышение по тем или иным показателям. Мы провели комиссию и приняли определенные рекомендации для учебных заведений, учреждений здравоохранения, по публичным мероприятиям на территории в первую очередь города Тернополя и некоторых близлежащих общин", — подчеркнул он.

Чтобы минимизировать вред от химически опасных веществ, жителей Тернополя просят не паниковать. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, закрыть окна и отверстия в домах, развесить смоченные водой простыни или ткань на окнах, а также пить большое количество жидкости.

Вместе с тем специалисты сообщили, какие симптомы отравления хлором : покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, снижение АД и тахикардия.

Напомним, после 02:00 во время тревоги в Тернополе произошли громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар из-за "прилета".

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