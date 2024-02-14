В среду, 14 февраля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Регионы "покраснели" из-за угрозы удара ракетами "Кинжал".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на 13:19, 14 февраля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, воздушные силы информировали о том, что наблюдается активность тактической авиации РФ на востоке и юго-востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Как сообщалось, агрессорка Россия уже несколько месяцев не использует морские ракетоносители. Скорее всего, считают в ВМС ВСУ, россияне не могут скачать ракеты на борт в Новороссийске.

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