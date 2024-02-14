В середу, 14 лютого, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Регіони "почервоніли" через загрозу удару ракетами "Кинджал".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 13:19 середи, 14 лютого.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Крім того, Повітряні сили інформували про те, що спостерігається активність тактичної авіації РФ на сході та південному сході. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Як повідомлялося, агресорка Росія вже кілька місяців не використовує морські ракетоносії. Найімовірніше, вважають в ВМС ЗСУ, росіяни не можуть завантажити ракети на борт у Новоросійську.

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