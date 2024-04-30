В Украине объявлена воздушная тревога (карта)

Во вторник, 30 апреля, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснел" ряд областей на севере, центре и востоке.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Угроза баллистического вооружения с северо-востока", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также существует угроза применения авиационных средств поражения.

В настоящее время в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. К слову, сирены раздаются в Киевской области, но в Киеве тревога не объявлена.

Актуальная карта воздушных тревог на 11:47 вторника, 30 апреля.

После 12 часов тревога распространилась еще и на южные регионы. Пока сирены не раздаются только на западе.

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 12.04 вторника, 30 апреля.

Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, во время одной из тревог утром в Харькове произошли взрывы. Оккупанты ударили по городу КАБами. "Прилеты" произошли по Холодногорскому и Киевскому районам города. По меньшей мере, один человек погиб.

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