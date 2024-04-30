В Украине объявлена воздушная тревога (карта)

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Во вторник, 30 апреля, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснел" ряд областей на севере, центре и востоке.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Угроза баллистического вооружения с северо-востока", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Также существует угроза применения авиационных средств поражения.
В настоящее время в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. К слову, сирены раздаются в Киевской области, но в Киеве тревога не объявлена.
После 12 часов тревога распространилась еще и на южные регионы. Пока сирены не раздаются только на западе.
Пройдите в укрытия и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, во время одной из тревог утром в Харькове произошли взрывы. Оккупанты ударили по городу КАБами. "Прилеты" произошли по Холодногорскому и Киевскому районам города. По меньшей мере, один человек погиб.