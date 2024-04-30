В Україні оголошено повітряну тривогу (мапа)

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
У вівторок, 30 квітня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" низка областей на півночі, центрі та сході.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза балістичного озброєння з північного сходу", — йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Зараз у більшості областей України оголошена повітряна тривога. До слова, сирени лунають у Київській області, але у Києві тривогу не оголошено.
Після 12:00 тривога поширилася ще й на південні регіони. Наразі сирени не лунають лише на заході.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Як повідомлялося, під час однієї з тривог зранку в Харкові сталися вибухи. Окупанти вдарили по місту КАБами. "Прильоти" сталися по Холодногірському та Київському районах міста. Щонайменше одна людина загинула.