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В Україні оголошено повітряну тривогу (мапа)

В Україні оголошено повітряну тривогу (мапа)

Повітряна тривога 30 квітня 2024-го. / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

У вівторок, 30 квітня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" низка областей на півночі, центрі та сході.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза балістичного озброєння з північного сходу", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Зараз у більшості областей України оголошена повітряна тривога. До слова, сирени лунають у Київській області, але у Києві тривогу не оголошено. 

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 11:47 вівторка, 30 квітня. / ©
Актуальна мапа повітряних тривог станом на 11:47 вівторка, 30 квітня.

Після 12:00 тривога поширилася ще й на південні регіони. Наразі сирени не лунають лише на заході. 

Актуальна карта повітряних тривог станом на 12:04 вівторка, 30 квітня. / ©
Актуальна карта повітряних тривог станом на 12:04 вівторка, 30 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

Як повідомлялося, під час однієї з тривог зранку в Харкові сталися вибухи. Окупанти вдарили по місту КАБами. "Прильоти" сталися по Холодногірському та Київському районах міста. Щонайменше одна людина загинула. 

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