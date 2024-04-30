70-річний чоловік платить 400 доларів на тиждень за рекламу на білборді, щоб знайти кохану – фото

Також він поділився вимогами до своєї майбутньої дружини.
Чоловік, який втомився від самотності, вирішив встановити гігантський білборд за 400 доларів на тиждень, де він закликає жінок до "шлюбу і караоке".
Про це пише New York Post.
70-річний Ел Гілберті заплатив за встановлення білборду, який рекламує його бажання знайти собі партнерку. Розташований у місті Світвотер, штат Техас, США, білборд вже приніс йому певний успіх: всього за два тижні Ел отримав понад 400 дзвінків і 50 електронних листів.
На білборді заввишки шість метрів зображено Ела, поряд із текстом: "Самотній чоловік може переїхати до Світвотера. Шукає жінку, налаштовану на шлюб та яка любить караоке".
Розлучений батько однієї дитини каже, що більшість дзвінків надходить від людей, яким потрібні гроші, але він сподівається, що незабаром знайде "свою половинку".
Його три пункти, які не підлягають обговоренню – вірність, чесність і щирість, і він каже, що готовий переїхати до будь-якої точки США заради правильної людини. Він навіть каже, що переїхав би до Великої Британії, якби це означало, що він знайшов кохання свого життя.
Колишній промоутер поділився: "Останнє повідомлення з'явилося 2 квітня, і я отримав понад 400 дзвінків і, можливо, 40 або 50 електронних листів трохи більше, ніж за два тижні. Я перенаправляю дзвінки на телефон друга. Було більше запитів від людей, які хочуть отримати щось від мене – що я розумію, я б, напевно, зробив те саме! Люди запитували, думаючи, що я багатий, щоб допомогти з рахунками! Я хочу зустріти потрібну людину, але вона мені ще не зателефонувала. Якщо я зустріну потрібну людину, я хочу подивитися в її очі і побачити, як вона відреагує. Я б поїхав до Європи, щоб зустріти когось, мені лише треба розібратися з паспортом. Я шукаю струнку і розумну жінку. Я просто хочу когось відданого, когось чесного і щирого, хто буде займатися тим, чим дійсно хоче займатися".
Щодо того, що Ел може запропонувати потенційній партнерці, він каже, що вміє добре слухати і є відкритим.
Він додав: "Я можу запропонувати того, хто буде слухати. У мене є пенсія, я в хорошій формі, я не маю вигляд на свій вік і я відкритий. Багато людей літнього віку замкнуті, а я ні. Я неодружений від 2015 року. Я був з людиною, яка була на 26 років молодша – це теж про щось говорить, якщо людина молодша за мене, я не проти. Я думаю, що всі трохи самотні – якщо ти не з кимось, з ким ти постійно, то ти сам по собі".
Перше побачення для Ела залежить від того, де перебуває потенційна партнерка. Він сказав: "Якщо це хтось, хто живе в Європі, то доведеться деякий час бути на відстані. Звідти, якщо людина захоче приїхати сюди, до США, це було б чудово, або я поїду до Великої Британії. Я готовий переїхати куди завгодно в межах США. Все залежить від людини – поки що я не збираюся просаджувати гроші, а потім виїжджати! Звичайно, я шукаю слави з білбордом, але я також хочу зустріти правильну людину".
Нагадаємо, 73-річна жінка вийшла заміж за молодшого на 34 роки коханого. Вона не соромиться зізнатися, що з коханим "займається сексом більше, ніж інші".
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