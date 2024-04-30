70-річний чоловік платить 400 доларів на тиждень за рекламу на білборді, щоб знайти кохану – фото

Чоловік, який втомився від самотності, вирішив встановити гігантський білборд за 400 доларів на тиждень, де він закликає жінок до "шлюбу і караоке".

Про це пише New York Post.

70-річний Ел Гілберті заплатив за встановлення білборду, який рекламує його бажання знайти собі партнерку. Розташований у місті Світвотер, штат Техас, США, білборд вже приніс йому певний успіх: всього за два тижні Ел отримав понад 400 дзвінків і 50 електронних листів.

На білборді заввишки шість метрів зображено Ела, поряд із текстом: "Самотній чоловік може переїхати до Світвотера. Шукає жінку, налаштовану на шлюб та яка любить караоке".

Ел Гілберті / Фото: SWNS

Розлучений батько однієї дитини каже, що більшість дзвінків надходить від людей, яким потрібні гроші, але він сподівається, що незабаром знайде "свою половинку".

Його три пункти, які не підлягають обговоренню – вірність, чесність і щирість, і він каже, що готовий переїхати до будь-якої точки США заради правильної людини. Він навіть каже, що переїхав би до Великої Британії, якби це означало, що він знайшов кохання свого життя.

Колишній промоутер поділився: "Останнє повідомлення з'явилося 2 квітня, і я отримав понад 400 дзвінків і, можливо, 40 або 50 електронних листів трохи більше, ніж за два тижні. Я перенаправляю дзвінки на телефон друга. Було більше запитів від людей, які хочуть отримати щось від мене – що я розумію, я б, напевно, зробив те саме! Люди запитували, думаючи, що я багатий, щоб допомогти з рахунками! Я хочу зустріти потрібну людину, але вона мені ще не зателефонувала. Якщо я зустріну потрібну людину, я хочу подивитися в її очі і побачити, як вона відреагує. Я б поїхав до Європи, щоб зустріти когось, мені лише треба розібратися з паспортом. Я шукаю струнку і розумну жінку. Я просто хочу когось відданого, когось чесного і щирого, хто буде займатися тим, чим дійсно хоче займатися".

Ел Гілберті / Фото: SWNS

Щодо того, що Ел може запропонувати потенційній партнерці, він каже, що вміє добре слухати і є відкритим.

Він додав: "Я можу запропонувати того, хто буде слухати. У мене є пенсія, я в хорошій формі, я не маю вигляд на свій вік і я відкритий. Багато людей літнього віку замкнуті, а я ні. Я неодружений від 2015 року. Я був з людиною, яка була на 26 років молодша – це теж про щось говорить, якщо людина молодша за мене, я не проти. Я думаю, що всі трохи самотні – якщо ти не з кимось, з ким ти постійно, то ти сам по собі".

Перше побачення для Ела залежить від того, де перебуває потенційна партнерка. Він сказав: "Якщо це хтось, хто живе в Європі, то доведеться деякий час бути на відстані. Звідти, якщо людина захоче приїхати сюди, до США, це було б чудово, або я поїду до Великої Британії. Я готовий переїхати куди завгодно в межах США. Все залежить від людини – поки що я не збираюся просаджувати гроші, а потім виїжджати! Звичайно, я шукаю слави з білбордом, але я також хочу зустріти правильну людину".

Ел Гілберті / Фото: SWNS

Нагадаємо, 73-річна жінка вийшла заміж за молодшого на 34 роки коханого. Вона не соромиться зізнатися, що з коханим "займається сексом більше, ніж інші".

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