В Украине уже находятся 14 истребителей МиГ-29 от Польши

Польша передала Украине уже более десятка истребителей МиГ-29.

В Украине уже находятся 14 истребителей МиГ-29, которые передала Польша перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Об этом 11 мая в Twitter сообщило постоянное представительство Польши при Европейском Союзе.

Украина уже получила 575 танков. Из них 325 единиц передала Польша, 85 танков прибыли из Нидерландов, 80 — из Германии и 76 — из Британии.

"Кроме того, из 28 самолетов, которые уже передали Киеву, Польша направила 14 истребителей МиГ-29", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее было официально подтверждено, что Польша передала украинским военным 10 истребителей МиГ-29. Кроме того, из Словакии в Украину прибыли еще 13 обещанных истребителей МиГ-29.

Читайте также: