В Украину вернули еще 1245 тел погибших (обновлено)

В Украину вернули еще 1245 тел погибших

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В Украину 16 июня вернули еще 1245 тел погибших. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По сообщению штаба, сегодня, 16 июня, состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле.

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«В Украину возвращено еще 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим. Таким образом, Украина получила 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей», — отмечается в сообщении.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Напомним, 15 июня в Украину вернули 1200 тел, предположительно, погибших украинских граждан и военных. Репатриация прошла в рамках продления договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Еще раньше, 11 июня, в рамках проведенных репатриационных мероприятий в Украину доставили тела 1212 павших Героев.

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Среди погибших воинов — защитники, павшие в боях на территории Курской области, Харьковщины, Луганщины, Донбасса, Запорожской области и Херсонщины. Их удалось вернуть благодаря слаженной работе ряда государственных структур и международных партнеров.