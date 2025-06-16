- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
До України повернули ще 1245 тіл загиблих (оновлено)
Передані тіла, за твердженням РФ, належать українським громадянам, зокрема — військовослужбовцям.
До України 16 червня повернули ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За повідомленням штабу, сьогодні, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.
«В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей», — зазначається у повідомленні.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Нагадаємо, 15 червня до України повернули 1200 тіл, ймовірно, загиблих українських громадян та військових. Репатріація відбулася в межах продовження домовленостей, досягнутих у Стамбулі.
Ще раніше, 11 червня, в межах проведених репатріаційних заходів до України доправили тіла 1212 полеглих Героїв.
Серед загиблих воїнів — оборонці, які полягли у боях на території Курської області, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області та Херсонщини. Їх вдалося повернути завдяки злагодженій роботі низки державних структур та міжнародних партнерів.