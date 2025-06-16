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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України повернули ще 1245 тіл загиблих (оновлено)

Передані тіла, за твердженням РФ, належать українським громадянам, зокрема — військовослужбовцям.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
До України повернули ще 1245 тіл загиблих

До України повернули ще 1245 тіл загиблих

До України 16 червня повернули ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За повідомленням штабу, сьогодні, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

«В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей», — зазначається у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Нагадаємо, 15 червня до України повернули 1200 тіл, ймовірно, загиблих українських громадян та військових. Репатріація відбулася в межах продовження домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Ще раніше, 11 червня, в межах проведених репатріаційних заходів до України доправили тіла 1212 полеглих Героїв.

Серед загиблих воїнів — оборонці, які полягли у боях на території Курської області, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області та Херсонщини. Їх вдалося повернути завдяки злагодженій роботі низки державних структур та міжнародних партнерів.

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