Украина вернула тела еще 1200 павших защитников (фото)

Очередной этап репатриации / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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В Украину доставлены еще 1200 тел погибших, которых, по данным российской стороны, считают украинскими гражданами, в том числе военнослужащими. Репатриация состоялась в рамках продолжения договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Сейчас готовится процедура экспертизы, чтобы установить личности погибших. Все необходимые действия по идентификации проведут следователи и эксперты МВД в сотрудничестве с профильными учреждениями.

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«В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в официальном заявлении.

Очередной этап репатриации

Таким образом, Россия уже передала Украине более 4800 тел погибших. В целом, согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, Российская Федерация должна передать около 6000 тел, которые, по ее утверждениям, принадлежат украинским гражданам.

Мероприятие стало возможным благодаря слаженной работе нескольких государственных структур, среди которых Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Объединенный центр при СБУ, Вооруженные Силы Украины, МВД, Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат Уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и другие представители сектора безопасности и обороны.

Очередной этап репатриации / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украинская сторона поблагодарила Международный Комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации.

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Очередной этап репатриации / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Особую благодарность выразили личному составу Центрального управления ЦВС Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС, который организовывал транспортировку тел в специализированные государственные учреждения, а также передачу погибших представителям правоохранительной системы и судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, обмен телами погибших Защитников Украины состоялся в рамках последних договоренностей между делегациями Украины и России в Стамбуле. Перед этим, 9 и 10 июня, состоялись два этапа обмена военнопленными: сначала вернули молодых пленных в возрасте до 25 лет, а на следующий день — тяжелораненых и больных военнослужащих.