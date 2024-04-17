В Виннице мать пыталась утопить 8-летнего сына: ребенка чудом спас курсант

Будущий оперативник – курсант Артем Макаров случайно оказался рядом и спас ребенка.
В Виннице мать пыталась утопить своего 8-летнего сына. Мальчик спас курсант.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Инцидент произошел 15 апреля на набережной в Виннице. Курсант услышал детский крик и увидел, как женщина толкает мальчика в реку, а затем, окунувшись вместе с ним, пытается утопить ребенка.
Курсант не растерялся, мгновенно прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.
На место происшествия прибыл экипаж полиции и скорая. Мальчик с полным переохлаждением был госпитализирован. Его 40-летняя мать задержана.
Ей сообщили подозрение о преступлении – покушение на убийство малолетнего. За совершенное женщине грозит наказание до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
"Угрозы жизни мальчика нет. С ним все хорошо, его навещает отец. Об инциденте сообщено службу по делам детей. В дальнейшем будут приниматься решения о возвращении ребенка в семью и дальнейшую психологическую помощь", — рассказала "Суспільному" начальница отдела ювенальной превенции Нацполиции в Винницкой области Инна Михайловская.
В Городском центре социальных служб сообщили, что на учете семья не состояла. В семье еще один ребенок, который учится в 7 классе.
В издании добавили, что Винницкий городской суд 17 апреля избрал подозреваемой женщине меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение подозреваемой.
Напомним, что в Ровенской области мать утопила двух своих малолетних сыновей в карьере. Следователи сочли ее невменяемой.
Читайте также: