В Виннице мать пыталась утопить 8-летнего сына: ребенка чудом спас курсант

В Виннице мать пыталась утопить своего 8-летнего сына. Мальчик спас курсант.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Инцидент произошел 15 апреля на набережной в Виннице. Курсант услышал детский крик и увидел, как женщина толкает мальчика в реку, а затем, окунувшись вместе с ним, пытается утопить ребенка.

Курсант не растерялся, мгновенно прыгнул в реку и вытащил ребенка на берег.

Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров спас 8-летнего мальчика

На место происшествия прибыл экипаж полиции и скорая. Мальчик с полным переохлаждением был госпитализирован. Его 40-летняя мать задержана.

Ей сообщили подозрение о преступлении – покушение на убийство малолетнего. За совершенное женщине грозит наказание до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Виннице женщина пыталась утопить своего 8-летнего сына

"Угрозы жизни мальчика нет. С ним все хорошо, его навещает отец. Об инциденте сообщено службу по делам детей. В дальнейшем будут приниматься решения о возвращении ребенка в семью и дальнейшую психологическую помощь", — рассказала "Суспільному" начальница отдела ювенальной превенции Нацполиции в Винницкой области Инна Михайловская.

В Городском центре социальных служб сообщили, что на учете семья не состояла. В семье еще один ребенок, который учится в 7 классе.

В издании добавили, что Винницкий городской суд 17 апреля избрал подозреваемой женщине меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение подозреваемой.

Напомним, что в Ровенской области мать утопила двух своих малолетних сыновей в карьере. Следователи сочли ее невменяемой.

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