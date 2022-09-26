В Запорожье были слышны звуки взрывов

Оставайтесь в безопасных местах. Воздушная тревога продолжается.
Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.
Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".
Не пренебрегайте личной безопасностью.
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