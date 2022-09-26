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В Запорожье были слышны звуки взрывов

Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье были слышны звуки взрывов

Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в безопасных местах. Воздушная тревога продолжается.

Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.

Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".

Не пренебрегайте личной безопасностью.

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