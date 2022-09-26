У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

Залишайтесь у безпечних місцях. Повітряна тривога триває.
Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.
Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".
Не нехтуйте особистою безпекою.
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