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У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

Дата публікації
Перегляди
1311
Час на прочитання
1 хв
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У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

Фото: ТСН.ua

Залишайтесь у безпечних місцях. Повітряна тривога триває.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін". 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1311
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