В Запорожье недовольный покупатель подстрелил продавца

Мужчину с ранением доставили в больницу.

В Запорожье в продовольственном магазине произошла стрельба. Покупатель попал в продавца.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло на улице Победы в Запорожье в продуктовом магазине. Покупатель поконфликтовал с продавцом, а затем достал пистолет травматического действия, выстрелил в продавца и скрылся.

47-летний мужчина с пулевым ранением доставлен в больницу. В полицию о стрельбе в магазине сообщили медики.

"Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению этого правонарушения", — сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Напомним, что в Черниговской области во время охоты был ранен мужчина, который оказался сотрудником патрульной полиции. Он скончался в больнице.

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