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У Запоріжжі невдоволений покупець підстрелив продавця

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У Запоріжжі невдоволений покупець підстрелив продавця

pixabay.com

Чоловіка з пораненням доправили до лікарні.

У Запоріжжі у продовольчій крамниці сталася стрілянина. Покупець поцілив у продавця.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася на вулиці Перемоги у Запоріжжі у продуктовому магазині. Покупець поконфліктував з продавцем, а потім дістав пістолет травматичної дії, вистрілив у продавця і втік.

47-річного чоловіка з кульовим пораненням доправили до лікарні. До поліції про стрілянину в магазині повідомили медики.

"Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної  до скоєння цього правопорушення", - повідомила речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що у Чернігівській області під час полювання було поранено чоловіка, який виявився співробітником патрульної поліції. Він помер у лікарні.

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